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Hande Erçel bikinili pozlarını yayınladı! Karın kasları hayran bıraktı

22.06.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Sen Çal Kapımı dizisiyle izleyici karşısına çıkan genç oyuncu Hande Erçel'in bikinili pozları sosyal medyayı salladı. Instagram'da 28 milyon takipçisi bulunan Hande Erçel'in siyah bikinisiyle paylaştığı pozlarına beğeni üstüne beğeni yağdı.

Hande Erçel bikinili pozlarını yayınladı! Karın kasları hayran bıraktı

Hadise'nin eski sevgilisi ve oyuncu Kaan Yıldırım'la kısa süreli aşk yaşayan 28 yaşındaki oyuncu Hande Erçel tatil sezonunu açtı. Instagram'da 28 milyondan fazla takipçisi bulunan Erçel bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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POZLARINA 1 SAATTE 1 MİLYON BEĞENİ GELDİ

Erçel, çıktığı tatilden taş detaylı 10 bin TL'lik siyah bikinisiyle çekilen pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımlarına ''Nerede kalmıştık ? '' notunu düşen Hande Erçel'in bikinili kareleri sosyal medyayı adete yıktı geçti.

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Fit haliyle ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Hande Erçel'in paylaşımları 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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Hande Erçel
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