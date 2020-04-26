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Hande Erçel çocuklar için çiziyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2020 17:14 | Son Güncelleme

Hande Erçel resim tutkusunu iyilik projesine dönüştürdü. Oyuncu şimdilerde Kansersiz Yaşam Derneği’nin çocuklara yönelik projesi için resim yapıyor.

Hande Erçel çocuklar için çiziyor

Resim sanatına olan ilgisiyle bilinen ve eserlerini zaman zaman sosyal medya hesabındaki takipçileriyle de paylaşan Hande Erçel, bu tutkusunu şimdi bir iyilik projesine dönüştürüyor. Erçel, geçen yıldan bu yana gönüllü olarak çalıştığı Kansersiz Yaşam Derneği’nin projesi için resim yapıyor.

ELİNDEN FIRÇA DÜŞMÜYOR

Kansersiz Yaşam Derneği, kanser hastası çocuklara yönelik projesinin detaylarını çok yakında duyuracak. Derneğin destekçisi Hande Erçel de bu projede resimleriyle yer alacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle evden dışarı adım atmayan oyuncu şimdilerde günlerini elinde fırçası resim yaparak geçiriyor.

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hande erçel, Hande Erçel resim,

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