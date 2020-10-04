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Hande Erçel’den anlamlı mesaj! Can dostlarını unutmadı!

04.10.2020 14:31 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel’den anlamlı mesaj! Can dostlarını unutmadı!

Fox TV ekranlara gelen Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat veren Hande Erçel, sadık dostlarını unutmadı. 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nü kutlayan güzel oyuncu köpekleriyle eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Erçel’in paylaşımı hayranlarının takdirini topladı.

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nü unutmayan başarılı oyuncu Hande Erçel köpekleriyle sevgi dolu anlarını sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflarla gösterdi. Evinde hayvanlarla birlikte yaşamanın ayrıcalığına eriştiği için mutlu olduğunu belirten Erçel empati kurabilmenin öneminden bahsetti. Ünlü sanatçının paylaşımı hayranlarından tam not aldı.

‘NE KADAR ŞANSLIYIM’

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Sevginin sardığı bir dünya düşlediğini belirten güzel oyuncu köpekleriyle olan eğlenceli fotoğraflarını yayınladı. Erçel gönderisine, “Son 1 yılda evinde 9 can büyütmüş biri olarak sevgiden başka bir şey beklemediklerine eminim. Karşılıksız sevgileriyle şifa olduklarına da" notunu ekledi.

hande erçel

Evcil hayvanları olduğu için şanslı hissettiğini belirten Erçel, "Ne kadar şanslıyım ki bu 3 güzel bebek benimle olmayı isteyip hayatıma girmişler. Sevginin sardığı bir dünya olsun artık” dedi.

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Tüm canlıları kabul etmenin gerekliliğini vurgulayan Erçel, “Dili olmayan kendini anlatamayan tüm canların varlığını kabul eden bir toplum olmak,empati kurmak ne büyük erdem” ifadelerini kullandı.

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