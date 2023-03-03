Hande Erçel'den aşk kaçamağı! Yurt dışına giderken yakalandılar!

Adı Hakan Sabancı ile aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, çıkan haberlerle ilgili hiçbir açıklama yapmamıştı. Erçel ve Sabancı çifti gizlice yurt dışına çıkmaya çalışırken havalimanında görüntülendi.

İlişkileriyle sık sık gündemde yer alan Hande Erçel bu kez de Hakan Sabancı ile aşk yaşamaya başladı. 2,5 sene öncesinde sadece birkaç kez görüşen çift geçtiğimiz aylarda yarım kalan aşklarını devam ettirme kararı aldığı öğrenilmişti.

Gazetemagazin sayfası haberi, 'Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı tam gaz devam ediyor. Çift, Paris'e giderken pasaport kontrolünde görüntülendiler' diyerek duyurdu.

KEREM BÜRSİN'DEN İSTEMEDEN AYRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İlk kez Sen Çal Kapımı dizisi için bir araya gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, dizi başlar başlamaz hayranları tarafından çok yakıştırılmıştı. Çift, sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını ilan etmişlerdi.

Ünlü çiftten geçtiğimiz yıl Mart ayında kötü haber gelmiş ve ayrıldıklarını açıklamışlardı. Hande Erçel, Kerem Bürsin ile olan birlikteliğini bitirmişti.



