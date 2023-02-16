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Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! " 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra..."

16.02.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel dün akşam tüm televizyonlarda ortak yayın olarak gerçekleştirilen Tek Yürek Türkiye depremzede bağış kampanyasına katılmıştı. Telefonlara cevap vererek vatandaşlardan bağış toplayan Erçel'den bugün, dün akşamki yayına dair bir açıklama geldi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle evleri yıkılan, zor durumda kalan depremzedeler için bağışın toplandığı gecede duygusal anlar oldukça yoğun yaşandı.

Hande Erçel'den duygulandıran paylaşım! " 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra..."

Tek Yürek Türkiye bağış kampanyası dün akşam tüm televizyon kanallarının ortak yayınında gerçekleştirildi. Geceye katılan oyunculardan biri de Hande Erçel oldu. Depremden etkilenen binlerce vatandaşa umut olacak bağışlar için telefon başına geçen Erçel, hem yardım topladı hem de izleyenlere de duygusal anlar yaşattı.

"SADECE BENDE KALMASIN İSTEDİM"

Hande Erçel dün akşamki yayında bağış telefonları alırken yoğunluktan bazı notlarını okuyamadığını ve bu notların ve bağışçıların kendisinde gizli kalmamasını istediğini söyledi. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu şu açıklamayı yaptı:

"Dün akşam yayındaki yoğunluk sebebiyle paylaşmaya fırsatım olmadı ama sadece bende kalmasın istedim... Küçücük kalplerine kocaman yürek sığdırmış bir çok çocuk aradı beni,kumbarasını kırıp bağışta bulunan, 11 yaşında lösemiyle savaşan güzel Yüsra aradı tedavisi için ayrılan bütçeden bağışladı..
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Ve 17 şubat 2016 Şehitlerimizden Uğur Fetih Özdemir ‘in 11 yaşındaki biricik oğlu ona bağlanan aylığını bağışladı..
Sizi yetiştiren anne,babanın ellerinden öpüyorum,sevgilerimi iletiyorum..
Burda kalsın,bilin istedim.."

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Tek Yürek Türkiye bağış gecesinde toplanan bağışların yanı sıra yaşanan duygusal anlar da izleyicileri oldukça etkiledi. Özellikle Bestemsu Özdemir'in gözyaşlarını tutamadığı anlar geceye damga vuran olaylardan biri oldu. Hatay'dan yeni geldiğini ve çok duygusal durumda olduğunu sözleyen Özdemir, konuşma esnasında gözyaşlarını tutamadı.

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TEK YÜREK TÜRKİYE'DE REKOR BAĞIŞ

Yurt içi ve yurt dışından 213 televizyon kanalı ile 562 radyoda ortak yayınlanan 'Tek Yürek Türkiye ' kampanyasında rekor bağış toplandı.

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Gecenin sonunda açıklanan toplam bağış miktarı 115 milyar 146 milyon 528 bin TL oldu. Toplam SMS bağışının ise 9 milyon 10 bin TL'ye ulaştığı açıklandı.

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