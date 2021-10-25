Hande Erçel'den duygusal paylaşım: Gitgide sana benziyorum farkındayım anne!

Oyuncu Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, mücadele ettiği hastalığa yenilerek 2019 yılında hayatını kaybetmişti. Annesine olan özlemi her geçen gün biraz daha artan ünlü oyuncu annesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Hande Erçel fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Hala o küçük kız çocuğusun sen, benim içimde hissettiğim bütün aykırılıklarsın, heyecansın.

Git gide sana benziyorum farkındayım, bunu çok seviyorum. Ve çok güzelsin Anne. Yeni yaşın sonsuz denizlerde yüzerek geçsin."

