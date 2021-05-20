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Hande Erçel’den sonra Bülent Ersoy’u karşısına aldı! Diva, fenomene çok sinirlendi

20.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy, sosyal medya fenomeni Alp Kılınç’a esti gürledi. Geçtiğimiz yıllarda Hande Erçel’e “bazlama surat” dediği için mahkemelik olan Alp Kılınç, bu sefer diva ile karşı karşıya kaldı.

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Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alp Kılınç, Bülent Ersoy’u çok kızdırdı. Hande Erçel'in bir fotoğrafını 'bazlama surat' diyerek paylaştıktan sonra ünlü oyuncuyla mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, bu sefer Bülent Ersoy'u karşısına aldı.

Tava reklamı yapılan bir paylaşımı eleştiren Alp Kılınç, paylaşımında Bülent Ersoy'un ismini geçirince ortalık karıştı. Bülent Ersoy, reklamda kullanılan ışıltılı efektleri kendi kullandığı efektlere benzeten Kılınç'a sert çıktı. Sosyal medya fenomeni ise ünlü sanatçıyla arasında geçen diyalogu ifşa etti.

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ALP KILINÇ, BÜLENT ERSOY'UN MESAJLARINI İFŞA ETTİ

Alp Kılınç, Diva’nın kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Bülent Ersoy, "Ben anlamadım, insanlar göndermiş ne demek istiyorsun burada?" ifadelerini kullandı.

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"Merhaba, Bülent abla senlik bir şey yok öylesine espri olsun diye yazdım" cevabını alan Ersoy'un sinirleri yatışmadı ve "Ne esprisi, beni tavaya mı benzettin? Tava mı diyorsun bana?" diyerek sert çıktı.

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Kılınç ise "Ablam yok yok kurban olduğum hani sen ağzına yüzüne böyle makyajlar yapıyorsun ya ışıltılı ışıltılı ona benzetmişim. Yani esprilik, komiklik, şakacılık anladın mı abla! Kötü bir şey yok yani!" diyerek durumu açıklamaya çalıştı.

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Ancak paylaşımdan rahatsız olan Ersoy, "Beni o yorumun içinden çıkart yoksa avukatımla görüşürsün terbiyesiz..." ifadelerini kullanarak fenomen isme mahkeme yolunu gösterdi ve Kılınç'ı engelledi.

HANDE ERÇEL’LE NE OLMUŞTU?

Hande Erçel, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıl bir fotoğrafını paylaşıp "Bazlama surat" diyen sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ı savcılığa şikayet etmişti.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıkmış, mahkeme 'hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle Lütfü Alp Kılınç'a 109 gün adli para cezası vermiş ve günlüğü 20 TL'den 2 bin 180 TL ödemesine karar verilmişti.

HANDE ERÇEL İKİNCİ KEZ DAVA AÇTI

Alp Kılınç’a verilen cezayı az bulan Hande Erçel yeniden 15 bin TL’lik tazminat davası açtı. Davanın duruşması İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme heyeti, sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'ın manevi tazminatını karşılayabileceğine dair ekonomik durumunun araştırılmasını istemişti.

BANA MI AŞIKSIN?

Hakkında ikinci kez dava açılan fenomen ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla oyuncuyu hedef almıştı. "Bazlama surat" dediği için davalık olan fenomen bazlama arası cips yiyerek oyuncuya gönderme yapmıştı.

15 bin TL'lik tazminat davasına tepki gösteren fenomen, "Gerçekten yeter artık. Evde yiyecek ekmek yok. Peynir alamıyorum peynirli cips alıp onu yiyorum. 15 bin lirayı ne yapacaksın? Benimle iletişim kurmaya mı çalışıyorsun? Bana mı aşıksın?" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Alp Kılınç Bülent Ersoy Hande Erçel
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Suratsız çirkin ve en önemlisi dönme olan birini bu kadar övüp öne çıkaracak ne var anlamıyorum
İşsizlik oranı yüzde 25’lerde. 1.000.000 Üniversite mezunu işsiz biz neylerle uğraşıyoruz.Allah sonumuzu hayır eylesin.

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