Hande Erçel dergi için poz verdi! Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Kerem Bürsin ve Kaan Yıldırım ile aşk yaşamasıyla adından sık sık söz ettiren ve bir süredir ekrandan uzak olan Hande Erçel dergi pozlarıyla dikkat çekti.

Marie Claire'e poz veren Hande Erçel'in röportajını da içeren dergide fotoğraf çekimleri için hummalı bir çalışma yürütüldü.

Kapak güzeli olan Hande Erçel'in iddialı dekoltesi de takipçilerinin gözünden kaçmadı. Erçel'in dekoltesine dair yorumlar havada ucuştu.

Kimi "Göğüslerine silikon mu yaptırmış? derken kimi de "Hep böyleydi çok güzel" yorumlarında bulundu.



