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  4. Hande Erçel'e aşk yaradı! Şortlu poza rekor beğeni

Hande Erçel'e aşk yaradı! Şortlu poza rekor beğeni

29.04.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel'in pozuna beğeni yağdı.

Hande Erçel'e aşk yaradı! Şortlu poza rekor beğeni

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Ekran Alıntısı

El ele dönüş yolunda görüntülenen ikili artık aşklarını saklamıyor. Keyfi yerinde olan Erçel paylaşım üstüne paylaşım yapıyor. Erçel mini şortuyla yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı.

Erçel'in pozuna kısa sürede iki milyondan fazla beğeni geldi.

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Hande Erçel Kerem Bürsin
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