Hande Erçel'e aşk yaradı! Şortlu poza rekor beğeni

Her fırsatta "Arkadaşız" açıklamasını yapan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, rol aldıkları dizinin sezon finali vermesinin ardından Maldivler'e gitmişti. Hayranları tarafından görüntülenen ikilinin baş başa tatil yaptıkları ortaya çıkmıştı.

El ele dönüş yolunda görüntülenen ikili artık aşklarını saklamıyor. Keyfi yerinde olan Erçel paylaşım üstüne paylaşım yapıyor. Erçel mini şortuyla yaptığı paylaşımıyla rekor kırdı.

Erçel'in pozuna kısa sürede iki milyondan fazla beğeni geldi.

