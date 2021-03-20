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  4. Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu? Hande Erçel o soruyu duymazdan geldi

Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu? Hande Erçel o soruyu duymazdan geldi

20.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsmi uzunca bir süredir Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel'in, Murat Can Akdoğan ile yaklaşık bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı konuşuluyor. Erçel objektiflere takılınca magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddia soruldu. Peki Hande Erçel'in tepkisi ne oldu?

Adı daha önce Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmış olan Hande Erçel'e, Murat Can Akdoğan ile aşk iddiası soruldu. Peki Hande Erçel'in tepkisi ne oldu?

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

ADI KEREM BÜRSİN İLE ANILIYORDU

ADI KEREM BÜRSİN İLE ANILIYORDU
Murat Dalkılıç'tan ayrılmasının sonrasında adı uzun zamandır rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel'in, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

HANDE ERÇEL OBJEKTİFE TAKILDI

HANDE ERÇEL OBJEKTİFE TAKILDI
Murat Akdoğan ile hakkında çıkan aşk haberleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU

SESSİZLİĞİNİ KORUDU
Kostüm denemesi için Nişantaşı'na geldiği öğrenilen Erçel, aşk haberleri hakkında sessizliğini sürdürdü. Güzel oyuncu, mağaza çıkışı koşar adımlarla aracına binerek kendisine yöneltilen soruları da duymazdan geldi.

MURAT CAN AKDOĞAN İLE BİRLİKTE Mİ?

MURAT CAN AKDOĞAN İLE BİRLİKTE Mİ?
Herkes güzel oyuncuyu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel’in uzun bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edildi.
Çiftin nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; ikilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olmuş.
İki ablanın dostluğu çok eskilere dayanıyor.
Hatta ablaların eşleri Hakan Hacısoyu ve Caner Yıldırım da arkadaş.
Ablası sayesinde Hande Erçel’e tanışan Murat Can Akdoğan’ın, Erçel’i daha yakından tanımak istemesiyle başlayan süreçte aşk bacayı sarmış.
Şimdilik ilişkilerini gizli tutmak isteyen çift, sosyal medyadan birbirini takip etmeye başlayınca yakayı ele vermişti.
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin
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