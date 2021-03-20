Hande Erçel Murat Can Akdoğan ile aşk yaşıyor mu? Hande Erçel o soruyu duymazdan geldi

Adı daha önce Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılmış olan Hande Erçel'e, Murat Can Akdoğan ile aşk iddiası soruldu. Peki Hande Erçel'in tepkisi ne oldu?

Son zamanların en çok konuşulan oyuncularından biri olan Hande Erçel, kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

ADI KEREM BÜRSİN İLE ANILIYORDU Murat Dalkılıç'tan ayrılmasının sonrasında adı uzun zamandır rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel'in, yaklaşık bir aydır Murat Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

HANDE ERÇEL OBJEKTİFE TAKILDI Murat Akdoğan ile hakkında çıkan aşk haberleriyle dikkat çeken 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

SESSİZLİĞİNİ KORUDU Kostüm denemesi için Nişantaşı'na geldiği öğrenilen Erçel, aşk haberleri hakkında sessizliğini sürdürdü. Güzel oyuncu, mağaza çıkışı koşar adımlarla aracına binerek kendisine yöneltilen soruları da duymazdan geldi.

MURAT CAN AKDOĞAN İLE BİRLİKTE Mİ? Herkes güzel oyuncuyu rol arkadaşı Kerem Bürsin ile birlikte sanırken, Erçel’in uzun bir süredir cemiyetin ünlü ismi Murat Can Akdoğan ile birlikte olduğu iddia edildi.

Çiftin nasıl tanıştıklarının ayrıntıları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Hürriyet'in haberine göre; ikilinin tanışmasına Murat Can Akdoğan’ın ablası Cansın Hacısoyu ve Hande Erçel’in ablası Gamze Erçel Yıldırım vesile olmuş.

İki ablanın dostluğu çok eskilere dayanıyor.

Hatta ablaların eşleri Hakan Hacısoyu ve Caner Yıldırım da arkadaş.

Ablası sayesinde Hande Erçel’e tanışan Murat Can Akdoğan’ın, Erçel’i daha yakından tanımak istemesiyle başlayan süreçte aşk bacayı sarmış.