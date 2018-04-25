Hande Erçel estetik mi yaptırdı? Son paylaşımı olay oldu

Geçen yaz fazla kilolarıyla haber olan Hande Erçel, festival sırasındaki görüntüsüyle şaşırtmış, düzgün fiziği ve verdiği estetik pozlarla kendisine hayran bırakmıştı.

Ancak Hande Erçel tatil dönüşü verdiği pozla sosyal medyada olay oldu. Erçel’in yeni imajı estetik yaptırdı yorumlarına sebep oldu.

Erçel'in verdiği pozdan sonra takipçileri; elmacık kemiği ve çene dolgusu yaptırdığını iddia etti. İşte o fotoğraf:

Murat Dalkılıç, 2015’te evlendiği oyuncu Merve Boluğur’dan geçen Eylül’de boşanmış, Aralık’ta ise Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı.



