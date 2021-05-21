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Hande Erçel ev halini paylaştı... 2 buçuk milyona yakın beğeni geldi

21.05.2021 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Erçel, Türkiye’de en yüksek sosyal medya takipçisine sahip ünlü isimlerden biri olarak yer alıyor. Ev halini takipçileriyle paylaşan Hande Erçel’in gönderisine başta sevgilisi Kerem Bürsin olmak üzere 2 buçuk milyona yakın kişi beğendi.

Hande Erçel ev halini paylaştı... 2 buçuk milyona yakın beğeni geldi

Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin geçtiğimiz günlerde uzun zamandır yalanladıkları ilişkilerini ilan etmişlerdi. Kamera karşısında harika bir uyum yakalayan ikili, gerçek hayatta da ilişkilerini yaşıyorlar.

Türkiye’de en çok takipçi sayısına sahip olan ünlü isimlerden biri olan Hande Erçel, ev halini hayranlarıyla paylaştı.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİ HAZİRAN’DA BAŞLIYOR

Haziran ayında ekranda olacak olan Sen Çal Kapımı dizisinin çekimleri henüz başlamadı. Hande Erçel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarına evinde olduğunu ve dinlendiğini gösteriyor zaman zaman.

Köpekleriyle vakit geçiren, yeğeni Mavi’yi görmeye giden oyuncu, son olarak da balkonda otururken çekilen fotoğraflarını paylaştı. Gri bir eşofman ve kırmızı çizgili bir bluz giyen oyuncu, günlük, sade, makyajsız haliyle fotoğraflara yansıdı.

Hande Erçel’in fotoğrafları çok kısa sürede 2 buçuk milyona yakın beğeni aldı.

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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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