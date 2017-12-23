Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Son Güncelleme 5 saat önce MAGAZİN HABERLERİ | 23.12.2017 21:52 |5 saat önce

Son dönemde ekranın en çok konuşulan genç kuşak ünlülerinden biri Hande Erçel oldu.

Romantik komedi dalında en iyi kadın Altın Kelebek'ini alarak ekrandaki yerini biraz daha sağlamlaştıran Hande Erçel'in kamera karşısındaki hikayesi nasıl başladı?

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

1 / 14 Son dönemde ekranın en çok konuşulan genç kuşak ünlülerinden biri Hande Erçel. Romantik komedi dalında en iyi kadın Altın Kelebek'ini alarak ekrandaki yerini biraz daha sağlamlaştırdı.

2 / 14 Peki Hande Erçel'i kamera karşısına geçiren hikayesi nasıl başladı?

3 / 14 Hande Erçel, 24 Kasım 1993'de Bandırma'da dünyaya gözlerini açtı.

4 / 14 Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenimini sürdüren Hande Erçel, ekran için kamera karşısına geçmeden önce katıldığı güzellik yarışmalarıyla adını duyurdu.

5 / 14 Önce doğum yeri olan Bandırma'da katıldığı bir yarışmayla gösteri dünyasındaki kariyerinde ilk adımlarını attı.

6 / 14 Daha sonra 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasında ikinci oldu.

7 / 14 Her ne kadar yıldızı Güneşin Kızları adlı diziyle iyice parlamış olsa da Hande Erçel, 2013 yılında Tatar Ramazan dizisinde de küçük bir rol almıştı.

8 / 14 Daha sonra yine aynı yıl Çalıkuşu dizisinde yine küçük bir rolde kamera karşısına geçti.

9 / 14 Bundan bir yıl sonra Çılgın Dershane Üniversite filminde yine bir yan rol üstlendi.

10 / 14 Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde ise Güneşin Kızları adlı diziyle aniden herkes onun adını duydu.

11 / 14 İlk başrolünü üstlendiği bu dizinin ardından bu kez Aşk Laftan Anlamaz geldi ve Hande Erçel kariyer basamaklarını emin adımlarla tırmanmaya başladı.

12 / 14 Hande Erçel, şu sıralar Siyah İnci adlı dizide Tolgahan Sayışman ile başrolde oynuyor.

13 / 14 Öte yandan Hande Erçel hızlı aşk hayatıyla da gündemde.