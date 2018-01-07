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Hande Erçel iddiaları yalanlamadı!

MAGAZİN HABERLERİ | 07.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Özel bir geccede kişisel marka kategorisinde ‘Kadın’ ödülünü alan Hande Erçel, Murat Dalkılıç’la aşk iddiaları sorularına “Bunları başka zaman konuşalım” yanıtını verdi.

Hande Erçel iddiaları yalanlamadı!

Star TV'de ekrana gelen ‘Siyah İnci’ dizisinde rol alan Hande Erçel, özel bir geccede kişisel marka kategorisinde ‘Yılın En İyi Kadın Marka’ ödülünü aldı.

“Halk tarafından böyle bir ödüle layık görülmek gurur verici” diyen oyuncu, Murat Dalkılıç’la aşk yaşadığı iddiaları sorulunca “Bunları başka zaman konuşalım” dedi.

Erçel “Yani aşk var mı?” sorusuna ise “Teşekkür ederim” diyerek uzaklaştı. Erçel’in törenden sonra Dalkılıç’ın Beykoz Konakları’ndaki evine girdiği görüldü.

Kaynak: gazetevatan.com

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