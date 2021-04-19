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  4. Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e mi gitti?

Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e mi gitti?

19.04.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oynadıkları diziye başladıkları ilk gün itibarıyla birbirlerine yakıştırılan ancak her fırsatta aşk iddialarını yalanlayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in, soluğu Maldivler'de aldığı iddia edildi.

Dizi biter bitmez beraber tatile çıktıkları öne sürülen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin tatile mi gitti?

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başrolleri paylaşan ve adları sürekli aşk iddialarına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

MALDİVLER'DE BİRLİKTELER İDDİASI

MALDİVLER'DE BİRLİKTELER İDDİASI
Son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen ikilinin, rol aldıkları dizi sezon finali yapınca soluğu Maldivler'de aldığı öne sürüldü.

İŞTE O KARE

İŞTE O KARE
Ünlü çift, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı da iddiaları destekler nitelikte oldu.

AŞK SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT

AŞK SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT
Öte yandan ikili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin “Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz...” yorumuna, “Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok” cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.
27 yaşındaki Erçel ise, “Olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar” diyerek, aşk iddialarını havada bırakmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Maldivler Kerem Bürsin

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