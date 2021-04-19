Hande Erçel ile Kerem Bürsin Maldivler'e mi gitti?

Dizi biter bitmez beraber tatile çıktıkları öne sürülen Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in görüntüleri sosyal medyaya damga vurdu.

Hande Erçel ile Kerem Bürsin tatile mi gitti?

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başrolleri paylaşan ve adları sürekli aşk iddialarına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

MALDİVLER'DE BİRLİKTELER İDDİASI Son dönemde günlük hayatta da sık sık birlikte görüntülenen ikilinin, rol aldıkları dizi sezon finali yapınca soluğu Maldivler'de aldığı öne sürüldü.

İŞTE O KARE Ünlü çift, hayranlarının objektifine Maldivler'de takıldı. Oyuncuların fanları sosyal medya hesaplarından bu kareyi paylaşarak, Erçel ile Bürsin'in Maldivler'de olduğunu iddia etti.

Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'in Instagram hesabından yaptığı son paylaşımı da iddiaları destekler nitelikte oldu.

AŞK SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT Öte yandan ikili beş gün önce İstinye'de spor salonuna beraber gitmiş, Bürsin, muhabirlerin “Spora bile beraber gidiyorsunuz. Aşk haberlerini de yalanlamıyorsunuz...” yorumuna, “Bir gelişme olursa haberdar olacaksınız. Çok konuşmaya gerek yok” cevabıyla, kafaları karıştırmıştı.