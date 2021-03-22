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  4. Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

22.03.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel geçtiğimiz günler objektiflere yansıdı. Erçel’in, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu.

Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin’le başrolü paylaşan Hande Erçel geçtiğimiz günler objektiflere yansıdı.

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tv100'deki habere höre, adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu. Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var” diye yazdı. Birçok kişi de, “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.

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Leyla Bilginel

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Zengin fakirin halinden anlamaz hele fakir zenginin halinden hiç anlamaz .
O bir TL ye ihtiyaç duyanlar reyting yaptırıyor ama bunlara. paraya boğarsan alırlar tabii. turk halkı istese guner ümit gibi herkes piyasadan siler.
1 tl ye muhtaç insanlar varda. kim buhale düşürdü o insanları 1 tl ye kim muhtaç etti onlara bi laf eden varmı

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