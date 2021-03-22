Hande Erçel'in 7 bin TL’lik pantolonuna tepki yağdı!

Sen Çal Kapımı dizisinde Kerem Bursin’le başrolü paylaşan Hande Erçel geçtiğimiz günler objektiflere yansıdı.

tv100'deki habere höre, adı iş insanı Muratcan Akdoğan ile anılan Hande Erçel’in, ABD’li moda tasarımcısı Alexander Wang’ın markasına ait 7 bin 206 TL’lik pantolonu eleştirilere neden oldu. Leyla Bilginel, “Yazık bir pantolon kaç kez giyilir ki? Bugün 1 TL’ye ihtiyaç duyanlar var” diye yazdı. Birçok kişi de, “Çok gereksiz bir para harcaması” yorumunda bulundu.



Leyla Bilginel

