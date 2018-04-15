MAGAZİN

Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.04.2018 21:45 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü Coachella 2018'e katılan Hande Erçel'in ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.

Güzel oyuncu Hande Erçel, Coachella Festivali'nde çektirdiği çarpıcı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

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Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.

Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
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Festivale katılan Hande Erçel ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.

Festivale katılan Hande Erçel ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.
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Yakın arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan güzel oyuncu, Coachella'dan renkli karelerini sosyal medyadan paylaşıyor.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan güzel oyuncu, Coachella'dan renkli karelerini sosyal medyadan paylaşıyor.
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İşte Hande Erçel'in binlerce beğeni alan fotoğrafları...

İşte Hande Erçel'in binlerce beğeni alan fotoğrafları...
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı

Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Coachella hande erçel

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