Hande Erçel'in Coachella Festivali pozları sosyal medyayı salladı!

Güzel oyuncu Hande Erçel, Coachella Festivali'nde çektirdiği çarpıcı pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Her yıl ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Riverside, Coachella Vadisi'nde düzenlenen ve yılın en büyük açık hava festivalleri arasında yer alan Coachella 2018 başladı.
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Festivale katılan Hande Erçel ikinci günde yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni topladı.
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Yakın arkadaşlarıyla birlikte festivale katılan güzel oyuncu, Coachella'dan renkli karelerini sosyal medyadan paylaşıyor.
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İşte Hande Erçel'in binlerce beğeni alan fotoğrafları...
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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Hande Erçel'in festival pozları binlerce beğeni topladı
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