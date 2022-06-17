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Hande Erçel'in elbisesini giydi! Melis Sezen'in cesur tarzı olay oldu

17.06.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen katıldığı törende Hande Erçel'in daha önce giydiği siyah elbiseyi giydi. Ancak Melis Sezen elbisenin göğüs kısmına kendine has bir dokunuş yaptı ve tarzıyla hayranlarından tam not aldı. Hande Erçel'in iddialı tarzının önüne geçen oyuncuya beğeni yağdı.

Hande Erçel'in elbisesini giydi! Melis Sezen'in cesur tarzı olay oldu

Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de almıştı. Tatil yapıp ülkeye dönen oyuncu katıldığı davette süper mini bir elbise tercih etti. Hande Erçel'in de geçtiğimiz haftalarda giydiği elbiseyi giyen Sezen elbisenin göğüs kısmını tamamen değiştirdi.

Melis Sezen göğüs kısmını çiçeklerle donattığı elbiseyle pozlarını "Yazı özlemişim" notuyla paylaştı. Melis Sezen'in iddialı pozu sosyal medyadaki takipçilerinden tam not aldı.

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Melis Sezen ile Hande Erçel'i kıyaslayanlar "Melis’e daha çok yakışmış" yorumu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Melis Sezen
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