Hande Erçel'in elbisesini giydi! Melis Sezen'in cesur tarzı olay oldu

Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, dizinin final yapmasıyla birlikte soluğu Bali’de almıştı. Tatil yapıp ülkeye dönen oyuncu katıldığı davette süper mini bir elbise tercih etti. Hande Erçel'in de geçtiğimiz haftalarda giydiği elbiseyi giyen Sezen elbisenin göğüs kısmını tamamen değiştirdi.

Melis Sezen göğüs kısmını çiçeklerle donattığı elbiseyle pozlarını "Yazı özlemişim" notuyla paylaştı. Melis Sezen'in iddialı pozu sosyal medyadaki takipçilerinden tam not aldı.

Melis Sezen ile Hande Erçel'i kıyaslayanlar "Melis’e daha çok yakışmış" yorumu yaptı.



