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Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

23.09.2021 15:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel oyuncu Hande Erçel'in Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde dans ettiği görüntüler olay oldu. Erçel'in eski halini görenler şaşıp kaldı. Türkiye'nin en güzel kadınları arasında gösterilen Hande Erçel, dizide 'Meryem' karakterini canlandırmış.

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. Erçel'in dizide dans ettiği görüntüler, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o görüntüleri:

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

ÇALIKUŞU DİZİSİNDE OYNAMIŞ

27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okuyan yıldız, 2011-2013 yılları arasında oyunculuk eğitimi aldı.

Hande Erçel'in dansçılık yaptığı görüntüler olay oldu!

Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasında ikinci oldu. Erçel'in kameralarla tanışması, Tatar Ramazan dizisiyle gerçekleşti. Sonrasında birçok projede yer aldı.

Hande Erçel'in dansçılık yaptığı görüntüler olay oldu!

HANDE ERÇEL'İN OYNADIĞI DİZİLER

Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
Azize / 2019
Halka / Müjde Akay / 2018
Siyah İnci / Hazal / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
Çalıkuşu / 2013 / Zahide
Tatar Ramazan / 2013


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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin Murat Dalkılıç Sitare Akbaş
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