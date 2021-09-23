Hande Erçel'in eski hali olay oldu! Efsane dizide dansçılık yapmış

Sen Çal Kapımı dizisindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Hande Erçel'in, yıllar önce Çılgın Dersane Üniversitede dizisinde 'Meryem' karakterine hayat verdiği ortaya çıktı. Erçel'in dizide dans ettiği görüntüler, sevenlerini şaşkına çevirdi. İşte Hande Erçel'in çok konuşulan o görüntüleri:
27 yaşındaki ünlü oyuncu Hande Erçel'in, 2013 yapımı Çalıkuşu dizisinde ölümcül bir hastalık nedeniyle yataklara düşen 'Zahide' karakterine hayat verdiği görüntüler de sevenlerini şaşırtmıştı.
Hande Erçel, 1993 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Sanatları Bölümü’nde okuyan yıldız, 2011-2013 yılları arasında oyunculuk eğitimi aldı.
Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen Miss Cilivaliton of the World yarışmasında ikinci oldu. Erçel'in kameralarla tanışması, Tatar Ramazan dizisiyle gerçekleşti. Sonrasında birçok projede yer aldı.
Sen Çal Kapımı / Eda Yıldız / 2020
Azize / 2019
Halka / Müjde Akay / 2018
Siyah İnci / Hazal / 2017
Aşk Laftan Anlamaz / Hayat Uzun-Sarsılmaz / 2016-2017
Güneşin Kızları / Selin Yılmaz-Mertoğlu / 2015-2016
Hayat Ağacı / Selen Karahanlı / 2014
Çılgın Dersane Üniversitede / Meryem / 2014
Çalıkuşu / 2013 / Zahide
Tatar Ramazan / 2013
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