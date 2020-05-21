Hande Erçel'in hiç bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı

Şu sıralar Kerem Bürsin ile yeni diziye hazırlanan Hande Erçel'in hiç bilinmeyen pozları ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre; 2012 yılında Azerbaycan'da düzenlenen bir güzellik yarışmasına katıldığı bilinen Hande Erçel'in, bundan yaklaşık 6-7 yıl önce Beylikdüzü'nde düzenlenen bir güzellik yarışmasına daha katıldığı ve burada birinci olduğu öğrenildi.

Hande Erçel'in geçmiş yıllarda ''Yanaklarım ekranda çok büyük duruyor, yüzüm de büyük gözüküyor. Yanaklarımı küçülteceğim'' diyerek dudaklarına bir operasyon yaptırdığı da iddia edilmişti.

Hande Erçel'in yıllar içerisindeki büyük değişimi şaşkınlık yarattı. Hande Erçel'in bu fotoğraflarını görünce çok şaşıracaksınız! Erçel'in hayranlarının bu fotoğraflara ne tepki vereceği merak konusu oldu. İşte Hande Erçel'in katıldığı güzellik yarışmasında çekilen ve ilk kez göreceğiniz o fotoğrafları...

