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  4. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

22.06.2022 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların en çok konuşulan kadın oyuncularından biri Hande Erçel, kız kardeşi Gamze Erçel ile de sıklıkla anılıyor. Hande Erçel'den yaklaşık iki yıl büyük olan Gamze Erçel, pozlarıyla beğeni butonunu çökertiyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in 30 yaşındaki kız kardeşi Gamze Erçel, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Kardeşi kadar konuşulan Gamze Erçel, mini şortlu pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

GAMZE ERÇEL MİNİ ŞORTLU POZUNU PAYLAŞTI

Instagram'ı aktif olarak kullanan Gamze Erçel'in 4.8 milyon takipçisi bulunuyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Her paylaşımıyla binlerce beğeni alan Erçel, mini şortlu pozuyla yaklaşık 40 bin beğeni aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Erçel, yaz aylarının gelmesiyle tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Ünlü isim Instagram sayfasındaki renkli pozlarıyla dikkat çekiyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

2019'da Caner Yıldırım ile hayatını birleştiren Gamze Erçel'in Aylin Mavi Yıldırım adında bir kız çocuğu bulunuyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel mini şortlu pozuyla beğeni butonunu çökertti!

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Gamze Erçel Hande Erçel
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