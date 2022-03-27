MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

27.03.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel, aktif bir sosyal medya kullanıcısı. Pozları ve özel hayatıyla zaman zaman magazin haberlerine konu olan Gamze Erçel, sütyeniyle poz verdi.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olan Gamze Erçel binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaşan Gamze Erçel beğeni yağmuruna tutuldu.

GAMZE ERÇEL'DEN SÜTYENLİ POZ

Gamze Erçel Yıldırım'ın sütyenli pozu beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri, "Senin kadar güzel bir gün", "Mükemmel", "Eriyorum" gibi yorumlar yaptı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Gamze Erçel Yıldırım'ın Instagram'da 4.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Geçtiğimiz gün paylaştığı mini etekli pozu 200 bin beğeni aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Gamze Erçel tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

30 yaşındaki Gamze Erçel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, Tekstil ve Moda Tasarımı eğitimi aldı.
Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

2012’de katıldığı Miss Face of Cinema adlı yarışmasa “Sinema Güzeli” ödülü aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Çılgın Dershane, Hayat Ağacı, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizi ve sinema projelerinde yer aldı.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Uzun süredir ilişkisi olan Caner Yıldırım ile 2019'da nişanlandı. Nişanın ardından uzun süre geçmeden evlendi.

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halinden eser yok! İtiraf edip güldüBu halinden eser yok! İtiraf edip güldü
'Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor''Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor'
Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."Survivor'da beklenmedik veda! "Hepimiz için üzücü bir haber..."
Anahtar Kelimeler:
Gamze Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Gamble ile ilgili dikkat çeken detay: "Güzel kadın ama..."

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Börekçi cinayetinin arkasından 'yasak ilişki' çıktı!

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Kenan Işık itirafı! Son durumuyla ilgili bakın ne dedi

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Meteoroloji uyardı: Salı günü geri geliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.