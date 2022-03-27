Hande Erçel'in kardeşi Gamze Erçel sütyeniyle poz verdi! 'Eriyorum...'

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olan Gamze Erçel binlerce kişi tarafından takip ediliyor. Sütyenli pozunu Instagram hesabından paylaşan Gamze Erçel beğeni yağmuruna tutuldu.

GAMZE ERÇEL'DEN SÜTYENLİ POZ

Gamze Erçel Yıldırım'ın sütyenli pozu beğeni yağmuruna tutulurken takipçileri, "Senin kadar güzel bir gün", "Mükemmel", "Eriyorum" gibi yorumlar yaptı.

Gamze Erçel Yıldırım'ın Instagram'da 4.7 milyon takipçisi bulunuyor.

Geçtiğimiz gün paylaştığı mini etekli pozu 200 bin beğeni aldı.

Gamze Erçel tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.



30 yaşındaki Gamze Erçel Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, Tekstil ve Moda Tasarımı eğitimi aldı.



2012’de katıldığı Miss Face of Cinema adlı yarışmasa “Sinema Güzeli” ödülü aldı.

Çılgın Dershane, Hayat Ağacı, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi dizi ve sinema projelerinde yer aldı.

Uzun süredir ilişkisi olan Caner Yıldırım ile 2019'da nişanlandı. Nişanın ardından uzun süre geçmeden evlendi.





