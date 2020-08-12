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Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile geçtiğimiz aylarda ayrılan oyuncu Hande Erçel, önceki gün Beykoz'da görüntülendi. Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kaldı.

Hande Erçel'in Kerem Bürsin sessizliği

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Hande Erçel, önceki gün Beykoz'da objektiflere yansıdı.

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Bir markanın reklam çekiminde oynayan Erçel, çıkışta basın mensuplarını görünce şoke oldu. Tatil yapamadığını söyleyen Hande Erçel'e şarkıcı Murat Dalkılıç ile ayrılık nedeninin popçunun çocuk istediği iddiaları soruldu.

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"YAPMAM GEREKEN HER ŞEYİ YAPTIM"

26 yaşındaki Erçel, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ben zaten açıklamamı yaptım. Güzel güzel yazdım, sosyal medyada gördünüz. Onun dışında kötü hiçbir şey yok. Benim için çok değerli bir insan her zaman. Ben yapmam gereken her şeyi yaptım.

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HANDE'NİN KEREM SESSİZLİĞİ

Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Hande Erçel, arabasına binerek, hızla oradan uzaklaştı. Hande Erçel, Dalkılıç ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurmuştu.

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Erçel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"AYRILIK" AÇIKLAMASI

Bugün çıkan haberlerden sonra gündemi daha fazla meşgul etmemek adına konuya açıklık getirerek, Murat'la ilişkimizi dostça noktalandırdığımızı paylaşmak durumunda hissediyorum.

Murat, hayatımın en zorlu günleri olarak hatırlayacağım zamanlarımda sadece sevgili değil, bana dost olmuş, yol arkadaşlığı yapmış kıymetli biridir. Bu yüzden de ayrılık iki insanın ilişkisinin bitirmiş olsa da yine belirtmek isterim ki dost kalmak tek istediğimizdir ve uzun yılların getirisi olarak yakın çevremiz hala aynıdır.

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Bu süreçte aldığımız karara saygı duymanızı ve haberlerinizi yaparken bu hassasiyeti ve anlayışı gözetmenizi rica ederim.


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