MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç sessiz kalmadı!

Hande Erçel'in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç sessiz kalmadı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 20:40 | Son Güncelleme

Yeni dizisinin çekimlerine devam eden Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile beraber çekildiği fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Erçel'in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç da sessiz kalmadı.

Hande Erçel'in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç sessiz kalmadı!

Son günlerde Kerem Bürsin ile beraber rol aldığı Sen Çal Kapımı isimli dizisinin tanıtımıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret etti. Minik bebeği özleyen Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile yeni çekildiği pozunu paylaştı. Erçel’in paylaşımına 1,5 milyona yakın beğeni geldi.

Erçel’in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç da kalp emojisi koyarak destek verdi.

hande


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Esra Erol'da tuhaf olay! Eşi cinlerle görüşüp ölecekleri söylediEsra Erol'da tuhaf olay! Eşi cinlerle görüşüp ölecekleri söyledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Kılıçdaroğlu'nun gözleri doldu sözlerine başlarken sesi titredi

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

Erdoğan ve Merkel Libya konusunda anlaştı!

İki ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

İki ilde daha maske takma zorunluluğu getirildi!

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

Bomba iddia! Sayan'ın yerine olay isim

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

Talihsiz olaylardan sonra Acun'dan Survivor için flaş karar!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Acun'la anılıyordu! O ismin yeğeniyle...

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Bir deri bir kemik kaldı! Son hali şoke etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor'da oyunu bırakan Evrim'e Yasin'den tepki: Bu takıma ihanettir

Survivor Evrim'in şaşırtan hareketine tepki: Bu ihanettir

Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Mehmet Ali Erbil hayvanat bahçesini ziyaret etti! İşte Mehmet Ali Erbil'in son hali

Murat Göğebakan kimdir? Murat Göğebakan ne zaman ve neden öldü? İşte hayat hikayesi

Murat Göğebakan kimdir?

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Bikinili ve mayolu pozlarını paylaştı!

Yonca Evcimik yıllara meydan okuyor! Havuz pozlarını paylaştı!

Beş Milyoncuk Borç Verir Misin ne zaman çekildi? İşte Beş Milyoncuk Borç Verir Misin filmi konusu ve oyuncuları

Unutulmaz film bu akşam ekranlarda

Jessie Cave üçüncü kez hamile

Hamileliği böyle duyurdu! 'Yine yaptım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.