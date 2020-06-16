Hande Erçel'in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç sessiz kalmadı!

Son günlerde Kerem Bürsin ile beraber rol aldığı Sen Çal Kapımı isimli dizisinin tanıtımıyla adından söz ettiren Hande Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi'yi ziyaret etti. Minik bebeği özleyen Erçel, Instagram hesabından yeğeni ile yeni çekildiği pozunu paylaştı. Erçel’in paylaşımına 1,5 milyona yakın beğeni geldi.

Erçel’in paylaşımına sevgilisi Murat Dalkılıç da kalp emojisi koyarak destek verdi.



