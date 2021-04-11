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Hande Erçel'in şort-hırka kombinin fiyatı olay oldu

11.04.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel'in her paylaşımı olay oluyor. Erçel'in giydiği kıyafetlerin fiyatı da zaman zaman gündeme düşüyor.

Hande Erçel'in şort-hırka kombinin fiyatı olay oldu

Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel evden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Ekran Alıntısı

Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande’nin giydiği hırka ,bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)

Erçel'in ev halinin bile bu kadar pahalıya patlaması takipçilerin bir kısmından ise tepki aldı.


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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
tepki değil bunun adı kıskançlık. alabilme durumları olsa o tepki gösterenler ilk gün koştura koştura alirlar.
kız kazanıyor da alıyor bize ne sürünsün mü istiyor millet izleme prim yapmasın aç kalsın o zaman çok istiyorsan
yaşayın bu hayatı bizde ev kirasını nasıl vercez diye düşünelim nasıl bir dunya nasıl bir adalet

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