Hande Erçel'in şort-hırka kombinin fiyatı olay oldu

Hande Erçel magazin gündeminden düşmüyor. Uzun süredir birlikte olduğu Murat Dalkılıç ile ilişkisine nokta koyduktan sonra adı partneri Kerem Bürsin'le anılan Hande Erçel evden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

26 yaşındaki oyuncu Hande Erçel'den yeni bir paylaşım geldi. Instagram'da 20 milyon takipçisi olan genç oyuncuya kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Ayna karşısında çiçekler içinde bir fotoğraf paylaşan Erçel'in üzerindekilerin fiyatı dikkat çekti. Hande’nin giydiği hırka ,bluz ve şortun değeri 1167 TL. (Hırka fiyatı 529 TL, bluz fiyatı 339 TL, şort fiyatı ise 299 TL)

Erçel'in ev halinin bile bu kadar pahalıya patlaması takipçilerin bir kısmından ise tepki aldı.



