MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel'in yalnızca ayakkabısı 5 bin TL! Yorum yağdı

Hande Erçel'in yalnızca ayakkabısı 5 bin TL! Yorum yağdı

28.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kerem Bürsin ile ayrıldıktan sonra kısa süre Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Hande Erçel; geçtiğimiz günlerde ailesi ve arkadaşları için tekne kiralamıştı. Tatilden yeni pozlarını yayınlayan Erçel'in bazı parçalarının fiyatı ortaya çıktı. Erçel'in ayakkabısının fiyatını duyanlar şoke oldu.

Hande Erçel'in yalnızca ayakkabısı 5 bin TL! Yorum yağdı

2Son olarak eski sevgilisi Kerem Bürsin ile romantik komedi türündeki 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel ailesiyle tatildeydi. Oyuncu 28.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe yayınladığı karelerine, "Mavi’nin güzel saçları ve en sevdiğim aile tatili enerjisi" notunu yazan Erçel'e; kısa sürede 3 milyona yakın beğenği ve 17 bine yakın yorum geldi.

Takipçileri, oyuncunun beyaz bir etek ve mavi bir büstiyerle objektif karşısına geçtiği gönderisine; "Güzelliğin şaka mı?", "Mutluluğun yüzüne yansımış" ve "Harika fotoğraflar" gibi mesajlar yazdı.

bvm

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu pozlarından sonra; fotoğraflarında kullandığı parçaların fiyatları da ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' sayfasına göre; Hande Erçel'in beyaz spor ayakkabıları 5 bin 700 TL iken, ünlü bir markaya ait siyah çantası ise tam 20 bin TL değerinde.

Ekran Alıntısı

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin tarzına; "Hayatımda daha kötü bir ayakkabı görmedim", "Bu paraya yazık değil mi?", "Yazık insanlar aç" yorumları yağdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...Kenan İmirzalıoğlu'nu şaştı kaldı! Yarışmacı karısını arayıp...
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!Ünlü türkücü Mahmut Tuncer'in kızı mini şortlu paylaşımıyla nefes kesti!
Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."Gülşen'in tutuklanmasına Hadise'den tepki! "Büyük bir erdemdir..."
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Kerem Bürsin sevgilisi erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

İzleyenler inanamadı! Erzurumspor Samsunspor maçında ilginç karar...

Maç sonu inanılmaz olay! Balotelli ve Montella birbirine girdi

Maç sonu inanılmaz olay! Balotelli ve Montella birbirine girdi

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

Bursa'da feci otobüs kazası! Çok sayıda kişi...

10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'

10 ev yangında kül oldu! Evlerinin yanışını çaresizce izlediler... 'Hiçbir şeyimi kurtaramadım'

İlginizi Çekebilir

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Alışveriş merkezinde kabusu yaşattı! Bebeğini çaldı

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Hırsızlık yaparken yakayı fena ele verdi!

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

"Kanal D filmlerim için milyonlarca TL ödeyip..."

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Evini yıkmak istediler! Sırtında taşıdı, yine de yıktırtmadı

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Topuk sorununuzu kökten çözecek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.