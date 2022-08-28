Hande Erçel'in yalnızca ayakkabısı 5 bin TL! Yorum yağdı

2Son olarak eski sevgilisi Kerem Bürsin ile romantik komedi türündeki 'Sen Çal Kapımı' dizisinde rol alan Hande Erçel ailesiyle tatildeydi. Oyuncu 28.8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Peş peşe yayınladığı karelerine, "Mavi’nin güzel saçları ve en sevdiğim aile tatili enerjisi" notunu yazan Erçel'e; kısa sürede 3 milyona yakın beğenği ve 17 bine yakın yorum geldi.

Takipçileri, oyuncunun beyaz bir etek ve mavi bir büstiyerle objektif karşısına geçtiği gönderisine; "Güzelliğin şaka mı?", "Mutluluğun yüzüne yansımış" ve "Harika fotoğraflar" gibi mesajlar yazdı.

FİYATI ORTAYA ÇIKTI

Erçel'in sosyal medyada gündem olan bu pozlarından sonra; fotoğraflarında kullandığı parçaların fiyatları da ortaya çıktı. 'Fenomenler Ne Giymiş?' sayfasına göre; Hande Erçel'in beyaz spor ayakkabıları 5 bin 700 TL iken, ünlü bir markaya ait siyah çantası ise tam 20 bin TL değerinde.

Sosyal medya kullanıcıları, ünlü ismin tarzına; "Hayatımda daha kötü bir ayakkabı görmedim", "Bu paraya yazık değil mi?", "Yazık insanlar aç" yorumları yağdı.

