Hande Erçel'in yeni dudakları!

Oyuncu Hande Erçel, son paylaşımındaki görüntüsüyle şaşırttı.

Eski hali bambaşkaydı: Estetik operasyon onu öyle değiştirdi ki!

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Hande Erçel, dudaklarına dolgu yaptırdı.

‘Halka’ isminde yeni bir diziye başlayan 24 yaşındaki oyuncunun, proje öncesi böyle bir değişikliğe gitmesi ‘ekran için güzelleşti’ yorumlarına neden oldu.

Sizce bu ünlü kim? Aslına bakılırsa gülüşü, dudakları ve yüz hatları bugünkü halinden farklı değil.

O ünlü Emina Sandal.

Peki ya bu ünlüyü tanıdınız mı?

O da Ebru Polat.

Dilan Çiçek Deniz'in yıllar önce çekilen fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Göz kapaklarını ameliyatla düzelttiren ve cildindekileke ve pürüzleri PRP tedavisiyle azaltan Deniz'in değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz'in şimdiki hali böyle...

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Meryem Uzerli de genç yaşına rağmen estetik dokunuşları tercih etti.

Dudaklarına, elmacık kemiklerine ve çene ucuna dolgu yaptırdı.

Ünlü oyuncu Rojda Demirer'in yıllar öncesine ait fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Demirer'in burun ameliyatı olmadığı ve dudaklarına da dolgu yaptırmadığı hali ile şimdiki hali arasındaki fark takipçilerini şaşırttı.

Ünlü şarkıcı Sıla'ya ait olduğu iddia edilen fotoğraf sosyal medyada olay oldu.

Şarkılarıyla milyonları kendisine hayran bırakan Sıla, eski fotoğrafı için yorum yapmadı.

Şarkıcı Göksel 'in lise yıllarına ait fotoğrafı da bir süre önce büyük ses getirmişti. Göksel, lise yıllığında yayınlanan fotoğrafı için" Ergenlik dönemim pek sert geçti, tombul ve gözlüklüydüm. Ahhh o yıllar! Kasetler, şarkılar, şiirler, henüz yeni keşfettiğim sesim" demişti.

Önceki yıl geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası yepyeni bir görüntüye kavuşan ünlü şarkıcı Fatih Ürek, birçok ünlü gibi geçmişte defalarca estetik ameliyat geçirmişti.

Yaptırdığı ameliyatları gizlemeyen ve açık açık itiraf eden Ürek'in yıllar önce tiyatro sahnesinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının Duymayan Kalmasın programında yayınlanan fotoğrafı görenleri çok şaşırttı.

Bu siyah- beyaz fotoğraftaki kadın büyük olasılıkla özellikle belli bir yaşın üstünde değilseniz size hiç tanıdık gelmeyecektir. 1950'li yıllarda çekilen bu fotoğraf bakın hangi 'süper star'ın gençlik yıllarına ait.

İşte Ajda Pekkan'ın geçirdiği estetik operasyonların listesi: 3 kez burnunu yaptırdı, 6 kez dudaklarına silikon enjekte ettirdi, diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi. Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.

Artık bu fotoğraftaki genç kızın kim olduğunu bilmeyen yok. Deniz Akkaya kariyerinin ilk döneminde bugünkü gibi görünmüyordu.

Akkaya, estetik cerrahi kliniklerinin kapısını çalmaya başladığında elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı. 3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı. O da Pekkan gibi yüzüne 6 ayda bir botoks yaptırıyor.

Ebru Gündeş, son altı yılda 3 kez göğüslerine silikon taktırdı. Son albümü için de dudaklarına silikon takviyesi yaptırdı.

Gündeş de düzenli olarak yüzüne dolgu yaptırıyor.

Ebru Yaşar güzellik uğruna defalarca ameliyat masasına yattı. Burnunu düzelttirip göğüslerine silikon koydurttu. Cildini traşlatan sanatçı belinden de yağ aldırdı.

Genç sanatçı belki operasyonlar sırasında biraz acı çekti ama sonunda istediği görüntüye kavuştu.

Mum Kokulu Kadınlar adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.

İlk iş olarak göğüslerine silikon koydurdu. Sonra burnunu düzelttirdi, ardından bir kez daha... Üç keaz çenesini düzelttiren Ataizi, üç kez de şakaklarına doku enjekte ettirdi. Son olarak da üst dudağını silikonla kalınlaştırdı.

Hande Yener, bugünkü görünümüne kavuşmak için defalarca operasyon geçirdi. Deyim yerindeyse baştan aşağıya yenilendi.

İtalya'da gördüğü bir mankene benzemek isteyen Yener, göz kapaklarını, kaşlarını ve burnunu yeniden 'şekillendirdi', Göğüslerini dikleştirip dudaklarını da silikonla kalınlaştırdı.

Bir zamanlar "sahnelerin en genç assolisti" unvanını taşıyan eski adıyla Didem Ezgü yeni adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan. Yaşı genç oludğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.

Geçirdiği küçük operasyonlar sonucunda Petek Dinçöz daha güzel bir görünüme kavuştu.

Seda Sayan kariyerinin başında Aysel Gürsaçar olan adını değiştirdi önce, sonra da görüntüsünü. Kalça ve bel bölgesinde toplanan yağları iki kez aldırdı. Üç kez göğüslerini kaldırttı.