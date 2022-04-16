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Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı belgelendi

16.04.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Kerem Bürsin'den ayrılan Hande Erçel, yeni bir aşka yelken açtı. Erçel, sevgilisi Kaan Yıldırım ile Londra'da görüntülendi.

Hande Erçel Kaan Yıldırım aşkı belgelendi

Kerem Bürsin ile ilişkisini noktalayan oyuncu Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda meslektaşı Kaan Yıldırım ile görüntülendi. İkili, Emirgan'daki bir mekanda sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

LONDRA'DA YAKALANDILAR

Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı yönündeki iddiaları cevapsız bırakan Erçel, yeni aşkıyla ilk kez Londra'da bir hayranı tarafından görüntülendi.

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BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Gossippasta'nın ulaştığı fotoğraf karesi büyük yankı uyandırdı. Erçel ve Yıldırım cephesinden aşk iddiasına ne cevap geleceği merak konusu oldu.

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Hande Erçel
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