Hande Erçel kimdir? Kaç yaşında? Sen Çal Kapımı dizisinin Eda’sı Hande Erçel

Hande Erçel kız kardeşi Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile olan sosyal medya paylaşımlarının ardından yeni dizisi için duyduğu heyecanı da takipçilerine yansıttı. Erçel ile aynı heyecanı yaşayan hayranları ünlü sanatçıyla dizi saati için geri sayım yapmayı ihmal etmedi.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi ilk bölümünün ardından sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i birbirlerine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları dizinin Twiter’da uzun süre TT listesinde yer almasını sağladı. Dizinin konusu kadar başrol oyuncularının hayatı da merak edilmeye başlandı. Güzelliğiyle izleyicisini büyüleyen Hande Erçel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler ‘Hande Erçel kimdir’ sorusunun cevabını arıyor.

HANDE ERÇEL’İN ESTETİKSİZ HALİ GÖRENLERİ ÇOK ETTİ

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel’in 8 yıl önceki görüntüleri şok etkisi yarattı. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel yıldızı yaşadığı değişimle sosyal medyanın bir anda en popüler konusu haline dönüştü. Hande Erçel’in çene ve yanak estetiği yaptırdığına ilişkin söylentiler değişimin sırrı olarak açıklandı.