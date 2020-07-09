Hande Erçel kimdir? Kaç yaşında? Sen Çal Kapımı dizisinin Eda’sı Hande Erçel

Hande Erçel kız kardeşi Gamze Erçel ve yeğeni Aylin Mavi ile olan sosyal medya paylaşımlarının ardından yeni dizisi için duyduğu heyecanı da takipçilerine yansıttı. Erçel ile aynı heyecanı yaşayan hayranları ünlü sanatçıyla dizi saati için geri sayım yapmayı ihmal etmedi.
Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği dizi ilk bölümünün ardından sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı. Kerem Bürsin ve Hande Erçel’i birbirlerine yakıştıran sosyal medya kullanıcıları dizinin Twiter’da uzun süre TT listesinde yer almasını sağladı. Dizinin konusu kadar başrol oyuncularının hayatı da merak edilmeye başlandı. Güzelliğiyle izleyicisini büyüleyen Hande Erçel hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyenler ‘Hande Erçel kimdir’ sorusunun cevabını arıyor.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel’in 8 yıl önceki görüntüleri şok etkisi yarattı. Sen Çal Kapımı dizisinin güzel yıldızı yaşadığı değişimle sosyal medyanın bir anda en popüler konusu haline dönüştü. Hande Erçel’in çene ve yanak estetiği yaptırdığına ilişkin söylentiler değişimin sırrı olarak açıklandı.
24 Kasım 1993 yılında doğan Hande Erçel aslen Bandırmalıdır. 26 yaşında olan güzel yıldız 1.73 m ve 57 kilodur. Yay burcu olan Hande Erçel hala Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. 2012 yılında Azerbaycan’da yapılan bir güzellik yarışmasında ikinci olan Hande Erçel şöhret basamaklarını bu yarışmayla tırmandı. Oyunculuk serüvenine 2013 yılında yayınlanan Tatar Ramazan ve Çalıkuşu dizileriyle başlayan Erçel, Kanal D ekranlarına gelen Güneş Kızları dizisindeki Selin karakteriyle tanındı. Hande Erçel dizileri arasında ise; Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci, Halka, Azize ve Sen Çal Kapımı projeleri yerini aldı.
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