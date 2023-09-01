MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel, Sabancı ailesiyle ilgili sorulara kızdı! "Mikrofon ağzıma..."

Hande Erçel, Sabancı ailesiyle ilgili sorulara kızdı! "Mikrofon ağzıma..."

01.09.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı ile aşk yaşadığından beri ülke ülke gezerek tatil yapan Hande Erçel Cihangir'de görüntülendi. Hande Erçel kendisine Sabancı ailesiyle ilgili sorular sorulmasından ise rahatsız oldu.

Son dönemlerde mesleğinden çok Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hande Erçel yaz ayını ülke ülke gezerek tatil yaparak geçirdi. Kazancıyla ve tatilde harcadığı paralarla da adından söz ettiren Erçel son olarak sokakta muhabirlere yakalandı.

Elinde çiçek demeti ile keyifli olduğu görülen Erçel muhabirlerin 'Nasılsınız?' sorusuna "Arkadaşlar setten çıktım ve çok yorgunum, başka bir zaman konuşalım" diyerek cevap verdi.

hande-ercel-bakin-neden-sinirlendi-LHj98

Muhabirlerin, "Nazlı Sabancı'yı doğum sonrası ziyarete gittiniz. Bebek nasıldı?" sorusuna cevap veremeden başka bir muhabirin "Ali Sabancı'yı ziyaret edebildiniz mi?" sorusuna ise oyuncu sinirlendi.

Model ablasına özendi! Sütyensiz pozları olay oldu Model ablasına özendi! Sütyensiz pozları olay oldu

Sabancı ailesi hakkında gelen sorulara kıza oyuncu, "Mikrofon ağzıma çok yakınlaştı, çok yorgunum, sonra konuşalım" diyerek aracına bindi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyülediSır gibi sakladığı kızı o klipte ortaya çıktı! Güzelliğiyle büyüledi
'Nefes terapisi' dediği anları paylaşınca şoke etti! Psikologlardan tepki'Nefes terapisi' dediği anları paylaşınca şoke etti! Psikologlardan tepki
"5 ayda 36 kilo verdim çünkü..." İtirafıyla şaşırttı"5 ayda 36 kilo verdim çünkü..." İtirafıyla şaşırttı
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel ele nazlı sabancı erçel

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Engelli adama akılalmaz işkence! “Eşimin bakıcımla ilişkisi vardı”

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Samsonite, Levi's ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Arızalanan asansör 4. kattan boşluğa düştü! Tavana fırlayıp yere çakıldılar

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Bir gören yeniden baktı! Hem sürücüsü hem de yolcusu ilginç...

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.