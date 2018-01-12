MAGAZİN

Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

MAGAZİN HABERLERİ | 12.01.2018 16:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

Önceki gün Etiler'de görüntülenen Demet Akbağ, basın mensuplarının aralarının açık olduğu Hande Erçel'le ilgili sorular yöneltmesi üzerine bir hayli gerildi

Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

'Organize İşler 2' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Demet Akbağ, önceki gün Etiler'deydi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Demet Akbağ, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hızlıca kaçmaya çalıştı.

Geçen günlerde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı için Hande Erçel'i eleştiren usta sanatçı, muhabirlerden 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili sorular gelince bir hayli gerildi.

CEVAP VERMEDİ

Kesinlikle konuşmayacağını belirtip sinirlenen Akbağ, soruları cevapsız bırakıp mekandan ayrıldı.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hande erçel Demet Akbağ

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Son dakika! Abdullah Gül'den Erdoğan ve AK Parti'ye yanıt

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Erdoğan, Aysun Kayacı'ya ateş püskürdü

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Son dakika haberi! Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

Yonca Evcimik'ten 'Kapıcı Abdül'e büyük ayıp

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

17 yaşında ablasını öldürdü! Cezası belli oldu

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Hayko Cepkin'in fiziksel özelliğiyle dalga geçen Asena Atalay tepki çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Selin Ciğerci'den bekarlara tavsiye

Selin Ciğerci'den bekarlara tavsiye

Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum

Yasmin Erbil’i şaşırtan yorum

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Şahan Gökbakar'dan Organize İşler açıklaması

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

Elçin Sangu'ya 27 bin 500 TL’lik özel oda

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İftiraya uğrayan Yeşim Salkım ateş püskürdü

İbrahim Tatlıses'ten Ayşegül Yıldız açıklaması

İbrahim Tatlıses'ten Ayşegül Yıldız açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.