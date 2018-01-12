Hande Erçel sorusu Demet Akbağ'ı kızdırdı

'Organize İşler 2' filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Demet Akbağ, önceki gün Etiler'deydi.

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE KAÇMAYA ÇALIŞTI

Arkadaşlarıyla bir kafede oturan Demet Akbağ, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerden hızlıca kaçmaya çalıştı.

Geçen günlerde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı için Hande Erçel'i eleştiren usta sanatçı, muhabirlerden 24 yaşındaki oyuncu ile ilgili sorular gelince bir hayli gerildi.

CEVAP VERMEDİ

Kesinlikle konuşmayacağını belirtip sinirlenen Akbağ, soruları cevapsız bırakıp mekandan ayrıldı.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?