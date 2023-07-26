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  4. Hande Erçel tatil pozlarını paylaştı! Fileden pareosu bakın ne kadarmış

Hande Erçel tatil pozlarını paylaştı! Fileden pareosu bakın ne kadarmış

26.07.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla adından söz ettiren Hande Erçel yer aldığı projeler ve sosyal medyadaki pozları ile de dikkat çekiyor. Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tatile çıkan Erçel'in son paylaşımındaki kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı.

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Uzun süredir tatiline devam eden Erçel'in yeni paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

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İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü isim sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

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En son Yunanistan'dan peş peşe paylaşım yapan Hande Erçel'in fileden pareosu dikkat çekti.

hande-erçel-yeni-poz

Mavi bir pareo giymeyi tercih eden ünlü ismin kıyafetinin fiyatının 12 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

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29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.

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