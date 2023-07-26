Hande Erçel tatil pozlarını paylaştı! Fileden pareosu bakın ne kadarmış

İki Yabancı dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Uzun süredir tatiline devam eden Erçel'in yeni paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

İş insanı Hakan Sabancı ile ilişkisiyle gündemden düşmeyen ünlü isim sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanıyor.

En son Yunanistan'dan peş peşe paylaşım yapan Hande Erçel'in fileden pareosu dikkat çekti.

Mavi bir pareo giymeyi tercih eden ünlü ismin kıyafetinin fiyatının 12 bin 500 TL olduğu ortaya çıktı.

29 yaşındaki güzel oyuncunun paylaşımına adeta beğeni ve yorum yağdı.



