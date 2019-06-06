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Hande Erçel teyze oluyor! Gamze Erçel hamile

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl annelerinin kaybıyla yıkılan Gamze Erçel ve Hande Erçel kardeşlerden şu sıralar aldıkları bir haberden dolayı çok mutlu. Geçtiğimiz nisan ayında evlenen Gamze Erçel bebek bekliyor.

Hande Erçel teyze oluyor! Gamze Erçel hamile

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti İkilinin nikah şahitliğini Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve çiftin yakın arkadaşları Burcu Özberk yapmıştı.

Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla takipçilerine hamile olduğunu duyurdu.

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Genç kadın mutluluğunu “Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük. Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!” mesajıyla paylaştı.

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