Hande Erçel teyze oluyor! Gamze Erçel hamile

Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, yaklaşık 3 senedir aşk yaşadığı Caner Yıldırım ile geçtiğimiz sene nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, sade bir törenle dünyaevine girmişti İkilinin nikah şahitliğini Hande Erçel ile aşk yaşayan Murat Dalkılıç ve çiftin yakın arkadaşları Burcu Özberk yapmıştı.

Gamze Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarla takipçilerine hamile olduğunu duyurdu.

Genç kadın mutluluğunu “Küçük bir sürprizimiz var. Yani şimdilik çok küçük. Şu an inanılmaz heyecanlı ve sabırsızız. Biz anne ve baba oluyoruz!” mesajıyla paylaştı.



