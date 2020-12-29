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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den bir fotoğraf daha! Olay oldu

29.12.2020 10:30 | Son Güncelleme:
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Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den bir fotoğraf daha! Olay oldu

Sen Çal Kapımı dizisinde birlikte rol alan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Hello dergisi için verdikleri pozlarla gündemde. İkilinin yeni bir karesi daha paylaşıldı.

Sık sık aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Kerem Bürsin ve Hande Erçel 2020 yılı biterken Hello dergisine kapak oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin dergi için iddialı pozlar verdi. Her gün bir fotoğraflarının paylaşıldığı sosyal medyaya göz göze kareden sonra el ele bir kare geldi.

Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'Kerem Bürsin ve Hande Erçel'den olay poz! 'Temasa bak'

İkilinin hayranları bu kareyle mest oldu. Hayranlar paylaşımın altına "Kalpten gitmemizi mi istiyorsunuz" yazdı.

Ekran Alıntısı

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı dizisi sonrası sık sık aşk yaşadıkları haberleriyle gündem olmuştu.

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