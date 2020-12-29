Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den bir fotoğraf daha! Olay oldu

Sık sık aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Kerem Bürsin ve Hande Erçel 2020 yılı biterken Hello dergisine kapak oldu.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin dergi için iddialı pozlar verdi. Her gün bir fotoğraflarının paylaşıldığı sosyal medyaya göz göze kareden sonra el ele bir kare geldi.

İkilinin hayranları bu kareyle mest oldu. Hayranlar paylaşımın altına "Kalpten gitmemizi mi istiyorsunuz" yazdı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin Sen Çal Kapımı dizisi sonrası sık sık aşk yaşadıkları haberleriyle gündem olmuştu.

