MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte mi geçirdi?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte mi geçirdi?

20.02.2021 09:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hande Erçel ve Kerem Bürsin geceyi birlikte mi geçirdi?

Rol aldıkları dizide iki aşığı canlandıran Hande Erçel ile Kerem Bürsin hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Erçel ve Bürsin'in, bir süredir birlikte yaşamaya başladığı öne sürüldü. Aynı evden çıkarken görüntü vermemek için çabalayan ikili, ilişki iddiaları karşısında yanıtsız kaldı.

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Kerem Bürsin, uzun süredir aşk iddiaları ile gündemi meşgul ediyordu. Rol aldıkları dizide yakınlaştıkları konuşulan ikili, iddiaları güçlendirecek görüntüyle magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

603093d255428322ac42379f

Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Beykoz'da bir villaya taşınmıştı. Sürpriz taşınma sonrası Erçel'in rol arkadaşı Kerem Bürsin'den flaş bir hamle geldi.

603093db55428322ac4237a3

YANINA TAŞINDI! GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Magazin D'nin iddiasına göre; Bürsin'in Hande Erçel'den uzak kalmamak adına yanına taşındığı öne sürüldü. Dün geceyi birlikte geçirdikleri iddia edilen ikili, evin önünde basın mensuplarını görünce birlikte görüntü vermemek için yoğun çaba sarf etti.

6030946e55428322ac4237ab

Erçel, kendi arabasını önden gönderip Bürsin ile birlikte set aracına bindi. İkili, rol aldıkları dizilerinin Kuzguncuk'taki setine geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Orhan Gencebay koronavirüs aşısı olduOrhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Yeni aşkını ilan etti! Müstehcen paylaşımı olay oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Yeşilçam'ın duru güzeliydi! İşte Necla Nazır'ın son hali...

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Canlı yayında şoke eden anlar: 'Bir izin alabilir miyim?' diyerek terlik fırlattı

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Yarım milyonluk doğum hediyesi sosyal medyayı ikiye böldü

Diğer Haberler

Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu

Orhan Gencebay koronavirüs aşısı oldu

Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Dr. Mehmet Öz'e açıkladı: 'Şeytani davranışları var'

Kim Kardashian, Kanye West ile evliliğini bitirmek için ilk adımı attı

Bu sefer çok kararlı! Başvuruda bulundu

Enes Batur'un asker üniforması giydiği 'Ayaz' şarkısının klibi YouTube'da yayınlandı!

Ünlü fenomenin klibi rekor kırdı! Şehitlerimiz de anıldı

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım

Göğüs dekolteli sütyensiz paylaşım

Rubato'nun solisti Özer Arkun'a uyuşturucu baskını!

Ünlü müzisyene evine şok baskını!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.