Hande Erçel ve Murat Dalkılıç artık aşklarını gizleyecek

Haklarında sürekli "Ayrılıp barıştılar" şeklinde haberler çıkan oyuncu Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın cephesinde her şey yolunda gidiyor...

Sevgililer geçen günlerde aşklarına bir şans daha verdi. Ancak çift, bu mutluluklarını göz önünde yaşamamakta kararlı…

Bunun nedeni ise Hande Erçel’in annesinin sağlık durumu ve Hande Erçel için sosyal medyada yapılan yorumlar!

'KIZIN ÜZERİNE ÇOK GELİYORLAR'

Murat Dalkılıç’ın yakın çevresine “Hande ile ne zaman birlikte olduğumuzu söylesek kızın üzerine çok geliyorlar. Bu yüzden söylemeyeceğiz” dediği öğrenildi. (Akşam Life)



