MAGAZİN

Hande Erçel'in kardeşi nişanlandı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Murat Dalkılıç ile bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlilik yolunda ilk adımı attı.

Murat Dalkılıç ile bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlilik yolunda ilk adımı attı

Hande Erçel'in mutlu günü

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Erçel ablasının nişan töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sevgilisi Caner Yıldırım ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Erçel ve Yıldırım çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.
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Ablasının bu mutlu gününe dahil olan Erçel, sosyal medya hesaplarından nişana ait fotoğraflar paylaştı.
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