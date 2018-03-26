Hande Erçel'in kardeşi nişanlandı

Murat Dalkılıç ile bir süredir aşk yaşayan güzel oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel evlilik yolunda ilk adımı attı
Hande Erçel'in mutlu günü
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Erçel ablasının nişan töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.
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Başarılı oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sevgilisi Caner Yıldırım ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Erçel ve Yıldırım çifti dün akşam aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.
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Ablasının bu mutlu gününe dahil olan Erçel, sosyal medya hesaplarından nişana ait fotoğraflar paylaştı.
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