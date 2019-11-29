Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, hastaneye kaldırıldı! Program yarıda kesildi (Hande Fırat'ın sağlık durumu)

CNN TÜRK'te yayınlanan Gece Görüşü programı, moderatör Hande Fırat'ın rahatsızlığından dolayı yarıda kesildi.

Yayına telefonla bağlanan Prof. Dr. Ersan Şen'in açıklama yaptığı sırada fenalaşan Fırat, rejiye 'Arkadaşlar programa bir ara veriyoruz' dedikten sonra hastaneye kaldırıldı.

HANDE FIRAT'IN SAĞLIK DURUMU

Programın katılımcılarından Ömer Lütfü Avşar, gazeteci Hande Fırat'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Hukukçu Avşar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "CNN TÜRK yayını tartışma nedeniyle kesmedi, sayın Hande Fırat bir rahatsızlık geçirdi. Şuanda da durumu iyi, kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum..." ifadelerini kullandı.

CNN TÜRK'TEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

CNN TÜRK resmi Twitter hesabından da Hande Fırat için geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN AÇIKLAMA

Olayı öğrenen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastaneyi arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Koca sosyal medya hesabından Fırat'a geçmiş olsun dileklerini paylaştı, "Canlı yayında rahatsızlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın sağlık durumu hakkında hekimlerinden bilgi aldık. Çarpıntı nedeniyle fenalaşan Fırat’ın durumu iyi ve bulguları normal seviyede. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.



