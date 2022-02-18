Hande Fırat, CNN TÜRK'te ekrana gelen Gece Görüşü programında Tarkan'ın dün akşam YouTube'da yayınlanan 'Geççek' şarkısı ile ilgili atılan tweetlere yer verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adını kullanan sahte hesabı gerçek sanan ünlü sunucu ve gazeteci Hande Fırat, söz konusu paylaşımı canlı yayında okudu. İzleyiciler tweet'in ekrana verilmesinin ardından Hande Fırat'ın hatasını fark etti. Alay konusu olan Hande Fırat hakkında sosyal medya çok sayıda paylaşımda bulunuldu. Peki Hande Fırat kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Gece Görüşü sunucusu Hande Fırat neden gündem oldu? Şu an ne yapıyor? Hangi kanalda? Yaptığı hatayla bir anda gündem olan Hande Fırat'oın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar haberimizde...

HANDE FIRAT KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974'te Ankara'da dünyaya geldi.

Hande Fırat, Ankara Tevfik Fikret Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu. Üniversitede okuduğu sırada çalışma hayatına atıldı.

Bülent Çaplı'nın dersinde Baki Şehirlioğlu ve Murat Yetkin'i dinledi. Kanal D'de staj yapma şansını elde etti. Kanal D’de yaptığı stajla televizyonculuk hayatı başladı. Sırasıyla Kanal D, NTV ve BRT‘de görev aldı.

1999 yılının Kasım ayında da başbakanlık muhabiri olarak CNN TÜRK'te başladı. Şimdilerde Hürriyet'in Ankara temsilciğin üstlenen Fırat’ın 2005 doğumlu Nehir isimli bir kızı var. Ünlü televizyoncu, Fransızca ve İngilizce biliyor.

GECE GÖRÜŞÜ PROGRAMI SUNUCUSU HANDE FIRAT NEDEN GÜNDEM OLDU?

Hande Fırat, Gece Görüşü programında Tarkan'ın yeni şarkısıyla ilgili Twitter'da yapılan paylaşımları canlı yayında okudu. Fakat ünlü gazeteci bir anlık dikkatsizliği sebebiyle sosyal medya kullanıcıları tarafından ti'ye alındı.

Fırat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın adına açılmış sahte bir hesaptan yapılan paylaşımı canlı yayında seyircilere aktaran Hande Fırat'ın hatası izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Hande Fırat'ın canlı yayın kazası sosyal medyanın diline düştü.

HANDE FIRAT ŞU AN NE YAPIYOR? HANGİ KANALDA?

Hande Fırat, CNN Türk'te ekrana gelen Gece Görüşü programında siyasetin gündemin damga vuran gelişmeleri konuklarıyla birlikte ele alıyor.

