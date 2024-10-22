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  4. Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
22.10.2024 22:11
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Öcalan' çıkışı gündemde! Bahçeli, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için, "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. 2019 yılından beri tecritte olan Öcalan ile ilgili dikkat çeken bir açıklama daha yapıldı. Gazeteci Hande Fırat, ziyarete izin verildiği bilgisini paylaştı.

Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Öcalan'ın, "örgütü lağvetme ve terörü sonlandırma dirayeti" göstermesi halinde, tecridin kaldırılmasının yolunu da açan, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÖZEL'DEN DE AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına karşılık, "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de, "Partisinin terörün bitmesine tam destek vereceğini" söyledi, bu konuda her şeyin TBMM'de yapılması gerektiğini vurguladı.

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"YAKIN BİR TARİHTE BEKLENİYOR"

2019 yılından beri tecritte olan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı kimse ziyaret edemiyordu. Gazeteci Hande Fırat, Öcalan'a ziyaretin izin verildiği yönünde bir haber paylaştı.

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Fırat şu ifadeleri kullandı;

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."

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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli Abdullah Öcalan
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