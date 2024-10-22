Hande Fırat sosyal medyadan duyurdu! Dikkat çeken 'Abdullah Öcalan' açıklaması: "Yakın bir tarihte bekleniyor"

MHP lideri Bahçeli, partisinin bugünkü Meclis Grup Toplantısı'nda Öcalan'ın, "örgütü lağvetme ve terörü sonlandırma dirayeti" göstermesi halinde, tecridin kaldırılmasının yolunu da açan, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılabileceğini söyledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÖZEL'DEN DE AÇIKLAMALAR GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçeli'nin çağrısına karşılık, "Hep beraber terörün olmadığı Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de, "Partisinin terörün bitmesine tam destek vereceğini" söyledi, bu konuda her şeyin TBMM'de yapılması gerektiğini vurguladı.

"YAKIN BİR TARİHTE BEKLENİYOR"

2019 yılından beri tecritte olan terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı kimse ziyaret edemiyordu. Gazeteci Hande Fırat, Öcalan'a ziyaretin izin verildiği yönünde bir haber paylaştı.

Fırat şu ifadeleri kullandı;

"İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor."