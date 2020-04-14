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Hande Fırat'tan flaş iddia: Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca arasında ciddi bir tartışma oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2020 10:10 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında ciddi bir tartışma yaşandığını iddia etti.

Hande Fırat'tan flaş iddia: Süleyman Soylu ile Fahrettin Koca arasında ciddi bir tartışma oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi gündeme bomba gibi düşmüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını kabul etmemesiyle 'kriz' noktalamıştı. Soylu'nun istifa kararı almasının ardında yatan nedenler merak konusu olurken, Bakan Soylu açıklamasında sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından oluşan görüntüleri işaret etmişti.

Gazeteci Hande Fırat ise Hürriyet Gazetesi'ndeki 'Soylu fırtınası' başlıklı bugünkü yazısında çok konuşulacak bir iddiayı gündeme getirdi.

İKİ BAKAN ARASINDA TARTIŞMA MI YAŞANDI?

İçişleri Bakanı Soylu'nun bir süredir kabineden yeterli desteği alamamaktan şikayetçi olduğu konuşulurken, gazeteci Hande Fırat "Cumartesi günü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca arasında telefonda ciddi bir tartışma oldu." diye yazdı.

Fırat yazısının devamında başka bir ayrıntıya yer vermezken, tartışmanın detayları merak konusu oldu.

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