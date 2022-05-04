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Hande Karacasu kimdir, kaç yaşında? 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu neden gözaltına alındı?

04.05.2022 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hande Karacasu kimdir sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından araştırılmaya başladı. 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı olan Hande Karacasu, gözaltına alınarak sosyal medyanın gündemine oturdu. Türkiye'de birçok kişi tarafından merak edilen Hande Karacasu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve neden gözaltına alındığı sorgulanıyor. İşte Hande Karacasu'nun hayatı hakkında bilgiler.

Hande Karacasu kimdir, kaç yaşında? 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu neden gözaltına alındı?

'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu'nun kim olduğu, kaç yaşında ve nereli olduğu birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından merak edilmeye başladı. Türkiye'deki sığınmacıları ve düzensiz göçmenleri konu alan ‘Sessiz İstila’ isimli kısa filmi yayınlayan ve ardından gözaltına alınan Hande Karacasu'nun hayatı hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Hande Karacasu kimdir, kaç yaşında? 'Sessiz İstila' filminin yapımcısı Hande Karacasu neden gözaltına alındı?

HANDE KARACASU KİMDİR?

Twitter’da 95 bin takipçisi bulunan Hande Karacasu, gazeteci, spiker ve siyasal iletişimcidir. 2015 yılında Gökhan Doğan’la evlenen Hande Karacasu, 'Sessiz İstila' adında kısa filmi yayınlamış ve ardından gözaltına alınarak Türkiye'nin merak ettiği bir isim haline gelmiştir. Hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktadır.

hande karacasu

HANDE KARACASU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Filmin yayına verilmesinin ardından; Emniyet Genel Müdürlüğü, film ile ilgili “İçeriğinde sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınlayan H.K. isimli şahıs Sakarya’da; ayrıca Suriyeli sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili provokatif paylaşımlarda bulunan H.D. isimli şahıs ise İstanbul'da yakalanarak adli işlemlere başlanılmıştır” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Zafer Partisi'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karacasu'nun gece saatlerinde serbest bırakıldığı belirtildi.

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