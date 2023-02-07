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  4. Hande Sarıoğlu acı bilanço karşısında isyan etti! "Allah'ın dediği olur deyip..."

Hande Sarıoğlu acı bilanço karşısında isyan etti! "Allah'ın dediği olur deyip..."

07.02.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye tarihinde kayıtlara geçen en büyük ikinci depremin ardından 4. seviye alarmla yurt dışından yardım talep edildi. Depremin ikinci gününde kahreden haberler gelmeye devam ederken spiker Hande Sarıoğlu da acı dolu videoları görerek isyan etti. İşte o paylaşım...

Hande Sarıoğlu acı bilanço karşısında isyan etti! "Allah'ın dediği olur deyip..."

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem çevre illeri de yıktı. Doğu Anadolu Fayı’ndaki ilk kırılmanın 130 atom bombası büyüklüğünde etkiye neden olduğu hesaplanırken bölgenin dört bir yanından yardım çığlıkları yükseliyor.

Acı bilanço her saniye artarken yardım gitmeyen yerler için ise sosyal medyada sitem dolu mesajlar yer alıyor.

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Spiker Hande Sarıoğlu bir paylaşım yaparak "Tarihimizin en büyük felaketini yaşıyoruz" diyerek şunları söyledi:

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"Dünyada insanlar bu şiddette depremlerde ölmüyorsa biz de ölmemeliyiz. Bakın bu kader değil, coğrafya kaderimizdir. Deprem ülkesinde yaşıyoruz ve bilim insanlarının sözleriyle yaşamak zorundayız. Kan ağlıyoruz çünkü Allah'ın dediği olur deyip sorumluluğu Allah'a atanların sözleriyle kandırılıyoruz. Kum olmuş binaların sorumluluğu nasıl Allah'ın işi olabilir?"

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