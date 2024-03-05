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Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı! Göğüs itirafı olay oldu!

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.03.2024 14:36
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Spor spikerliği yaptığı dönem oryantal yaptığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı. Ünlü ismin 'Göğüs' itirafı olay oldu.

Hande Sarıoğlu canlı yayında estetiklerini tek tek saydı! Göğüs itirafı olay oldu!

İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü spiker Hande Sarıoğlu oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olmuştu.

O günden beri gittikçe popülerleşen ve spor yorumlarıyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü spiker şimdilerde Beyaz Tv ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sunuculuk yapıyor.

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Programda Yonca Evcimik'in estetiklerinin konuşulduğu sırada Hande Sarıoğlu da estetiklerini tek tek saydı. 'Cildimin güzelliği annemden geliyor' diyen ünlü isim 'Dudağımda doldu var, göğüslerimde yıllar öncesinden işlem var' dedi.

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'ÇOK KULLANDIRMAYACAKSIN'

Programın sunucularından Arto ise; 'Göğüsler neden bozulmaz?' diye sordu. Sarıoğlu ise; 'İyi bakarsan. Kullanılmazsa çok. Evde de mesela biz hemen darlanırız sütyen kullandığımız için. Sütyen kullanmak gerekir. Çok kullandırmayacaksın' dedi.

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Sarıoğlu göğüslerini neden yaptırdığını da şöyle açıkladı; 'Yaptırmamım sebebi de kalçam var belim ince. Proporsiyon olarak düzgün durması için yaptırdım.'

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Anahtar Kelimeler:
Hande Sarıoğlu sosyal medya Yonca Evcimik
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