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Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

19.12.2021 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube'daki programında yaptıklarıyla sık sık gündeme gelen spiker Hande Sarıoğlu dans dersine başladı. Dans hocasını stüdyoya getiren Sarıoğlu'nun dans sırasındaki hareketleri sosyal medyayı salladı.

Hande Sarıoğlu dans hocasını yayına getirirse... "Ah Ertan ah!"

YouTube'da bir kanalda bahis programı sunmaya başlayan Hande Sarıoğlu, her hafta maç tahminlerinde bulunurken yaptığı hareketlerle de gündeme geliyor. Ertan Süzgün ile program sunan ünlü spiker oryantal yaptığı için işinden olmuştu. Sarıoğlu dans konusunda geri adım atmıyor.

Hande Sarıoğlu dans dersi almaya başladı. Dans hocası Aleyna Çalışkan'ı yayına alan Sarıoğlu alıştırma yaparken Ertan'ı da arkasını oturttu. Hal böyle olunca takipçilerinden de yorum yağdı.

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Çoğu takipçi yorumlara "Ertan'ın zor anları", "Ah Ertan ah", "Ertan'ın şanslı günü" gibi notlar düştü.

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Sarıoğlu ise hocasının "Taytını çıkarıyormuş gibi eğiliyorsun" sözünü ciddiye alarak "Çıkarayım mı hocam?" diye sordu. O anlara dair de ünlü spiker çok sayıda yorum aldı.

Oryantal yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu danstaOryantal yüzünden işinden olmuştu! Hande Sarıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu dansta


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