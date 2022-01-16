Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün açıklaması: Kavga edip ayrıldık

Spiker Hande Sarıoğlu program yaptığı Ertan Süzgün ile yollarını ayırdı. Oryantal yapmasıyla ünlenen ve televizyondaki işini bırakmak zorunda kalan Sarıoğlu çok konuşulan programlarına artık yalnız devam edecek.

Hande Sarıoğlu "Ertan Süzgün nerede?" sorularına daha fazla dayanamadı ve şu açıklamayı yaptı:

"KAVGA GÜRÜLTÜ DERKEN..."

"Arkadaşlar yeni bölüm yayında ama bir farkla. Ertan’la şiddetli geçimsizlikten dolayı boşandık. Şakasız söylüyorum, bayağı kavga edip ayrıldık, 2022’nin ilk bölümünü çekmek için toplanmıştık ama merkür retrosundan etkilenip dağıldık. Ne yaptınız ne ettiniz Ertan’ı koltuğundan ettiniz, yani HandeKaplı Ertan bitti. Ama ben HandeKaplı olarak tek başıma devam ediyorum.

Covid olduğum için zaten geçen haftayı boş geçmiştik, bu hafta da kavga gürültü derken anlaşamayınca; oturdum koltuğa kendi kendime örgü örüp seçtiğim maçları yorumladım."

Hande Sarıoğlu'nun bu açıklamasına "Ertansız olmaz" diyenler kadar "Ertan'ın yerine ben gelebilirim" diyenler de vardı.

