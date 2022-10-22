Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra Ertan Süzgün ile bir araya geldi. Kenan Doğulu'nun Doktor şarkısını seslendiren Hande Sarıoğlu'na takipçileri sessiz kalamadı.

''ALLAH'IN MANYAĞI''

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına ''Ertan, sendeki şans kimsede yok'', ''Sesi güzelmiş'', ''Hande yine Ertan'da bir şeyler deniyor'' ve ''Ertan seçilmiş bir insan'' gibi çok sayıda yorum geldi. Ertan Süzgün ise Hande Sarıoğlu'na ''Allah'ın manyağı'' demekle yetindi.

Uzun süredir YouTube'da sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, bir dönem Ertan Süzgün ile yollarını ayırmış, Ertan Süzgün'ün böyle bir programda yer almaktan mutluluk duymadığı konuşulmuştu.

Yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde Oley TV YouTube kanalında izleyici karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde annesi ve abisini paylaşan Hande Sarıoğlu'na ''Güzellik anneden'' gibi övgü dolu yorumlar yapılmıştı.

Instagram'da epey aktif olan Hande Sarıoğlu, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.



