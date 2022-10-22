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Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

22.10.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra sunuculuk kariyerine dijitalde devam eden Hande Sarıoğlu, şimdilerde Oley TV YouTube kanalında kamera karşısına geçiyor. Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları, Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

YouTube'da bahis programı sunan Hande Sarıoğlu, uzun bir aradan sonra Ertan Süzgün ile bir araya geldi. Kenan Doğulu'nun Doktor şarkısını seslendiren Hande Sarıoğlu'na takipçileri sessiz kalamadı.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

''ALLAH'IN MANYAĞI''

Hande Sarıoğlu'nun paylaşımına ''Ertan, sendeki şans kimsede yok'', ''Sesi güzelmiş'', ''Hande yine Ertan'da bir şeyler deniyor'' ve ''Ertan seçilmiş bir insan'' gibi çok sayıda yorum geldi. Ertan Süzgün ise Hande Sarıoğlu'na ''Allah'ın manyağı'' demekle yetindi.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

Uzun süredir YouTube'da sunuculuk yapan Hande Sarıoğlu, bir dönem Ertan Süzgün ile yollarını ayırmış, Ertan Süzgün'ün böyle bir programda yer almaktan mutluluk duymadığı konuşulmuştu.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

Yeniden bir araya gelen ikili, şimdilerde Oley TV YouTube kanalında izleyici karşısına çıkıyor.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

Geçtiğimiz günlerde annesi ve abisini paylaşan Hande Sarıoğlu'na ''Güzellik anneden'' gibi övgü dolu yorumlar yapılmıştı.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

Instagram'da epey aktif olan Hande Sarıoğlu, cesur paylaşımlarıyla magazin gündemini sık sık meşgul ediyor.

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''

Hande Sarıoğlu Ertan Süzgün'e kur yaptığı anları paylaştı! ''Sevişmenin hiç zararı yok''


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