'Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'ü dövdü' dediler! Gerçek bambaşka çıktı

Güzel sunucu Hande Sarıoğlu'nun, Sports Digitale YouTube kanalındaki yayın arkadaşı Ertan Süzgün'ü dövdüğüne dair atılan bir başlık, sevenlerini şaşkına çevirdi. Ancak gerçek bambaşka çıktı.

Youtube'da, ''Hande Sarıoğlu, Ertan Süzgün'ü dövdü'' başlıklı bir video büyük merak uyandırdı. Video içeriğinde ise Hande Sarıoğlu'nun Ertan Süzgün'ü dövmediği, ikilinin sanal bir oyun ortamında eşleştikleri ortaya çıktı.

33 yaşındaki Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabında paylaştığı dans videosuyla tepki çekmiş, bu video yüzünden Habertürk'teki işine son verilmişti.

Sarıoğlu bu videoyla ilgili o ''Cumartesi günü İbo Show var. İbo Show'da da Didem'in çıkacağını biliyoruz. Ben de küçüklüğümden beri okul hayatımda, düğünlerde, kermeslerde dans eden biriyim ama dans türü de oryantal. Çünkü iyi yapıyorum bu işi, iyi sallıyorum. Evde bilerek topuklu giydim çünkü topuklu giyince daha iyi sallıyorsun" açıklamasıyla magazin basınını sarsmıştı.

Hande Sarıoğlu, 19 Eylül 1988 tarihinde Düzce'de doğdu.

İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı okuyan güzel, 2011'de Pasaport yarışmasını sundu.

Kaç Para Kaç programını da sunan Sarıoğlu, 2016 yılında TV8'de Böyle Çok Daha Güzelsin programında jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'de Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan güzel sunucu, 2019 yılında Habertürk'e geçti.

Spor Saati programını sunan Sarıoğlu, Fatih Altaylı ile tartıştıktan sonra programdan ayrıldı.

Hande Sarıoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosu nedeniyle Habertürk'ten kovuldu.

Şimdilerde Sport Digitale YouTube kanalında sunuculuk yapan Sarıoğlu, sosyal medyada da epey aktif.

Güzel sunucunun, Instagram'da 300 bini aşkın takipçisi bulunuyor.



