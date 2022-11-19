Hande Sarıoğlu kalça dansıyla Instagram'ı salladı! 'Ertan'daki sabır kimsede yok'

Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu, sunuculuk kariyerine YouTube'da devam ediyor. Katar Dünya Kupası için kamera karşısına ünlü spiker, kalçasını titreterek dans ettiği anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu ile birlikte program sunan Ertan Süzgün, Katar Dünya Kupası'na özel şeyh kılığına girdi.

Ertan Süzgün'ü görünce şaşkına dönen Hande Sarıoğlu, ''Ay ülke ayağımıza geldi'' dedi.

Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim sana samba yapayım mı?'' teklifine ise ''Olmaz, yasak'' yanıtını verdi.

Ertan Süzgün'ün elini öpen Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim ayaklarını yıkayayım, sana nasıl hizmet edeyim, ne istiyorsun söyle şeyhim'' sözleri ise izleyenleri şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Ertan yaşıyorsun bu hayatı'' ve ''Ertan'daki sabır kimsede yok'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz hafta Harley Quinn kostümüyle kamera karşısına geçmişti.

Ünlü sunucu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının içinde doğru bir erkeğin ortaya çıkaracağı çılgın bir yan vardır. Beni çıldırtıyorsun'' sözleriyle haykırmıştı.



