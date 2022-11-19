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Hande Sarıoğlu kalça dansıyla Instagram'ı salladı! 'Ertan'daki sabır kimsede yok'

19.11.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir Oley TV'de program yapan ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, kalça dansıyla yine çok konuşuldu. Hande Sarıoğlu'nun, stüdyoya şeyh kılığında gelen Ertan Süzgün'e ''Ayaklarını yıkayayım'' demesi dikkatlerden kaçmadı.

Instagram hesabından paylaştığı oryantal videosundan sonra Habertürk'ten ayrılan Hande Sarıoğlu, sunuculuk kariyerine YouTube'da devam ediyor. Katar Dünya Kupası için kamera karşısına ünlü spiker, kalçasını titreterek dans ettiği anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! 'Ertan yaşıyorsun bu hayatı'

Hande Sarıoğlu ile birlikte program sunan Ertan Süzgün, Katar Dünya Kupası'na özel şeyh kılığına girdi.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti

Ertan Süzgün'ü görünce şaşkına dönen Hande Sarıoğlu, ''Ay ülke ayağımıza geldi'' dedi.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti

Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim sana samba yapayım mı?'' teklifine ise ''Olmaz, yasak'' yanıtını verdi.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti

Ertan Süzgün'ün elini öpen Hande Sarıoğlu'nun ''Şeyhim ayaklarını yıkayayım, sana nasıl hizmet edeyim, ne istiyorsun söyle şeyhim'' sözleri ise izleyenleri şaşırttı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ''Ertan yaşıyorsun bu hayatı'' ve ''Ertan'daki sabır kimsede yok'' gibi yorumlarda bulundu.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti

Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz hafta Harley Quinn kostümüyle kamera karşısına geçmişti.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti

Ünlü sunucu, Ertan Süzgün'e ''Her kadının içinde doğru bir erkeğin ortaya çıkaracağı çılgın bir yan vardır. Beni çıldırtıyorsun'' sözleriyle haykırmıştı.

Hande Sarıoğlu kalçalarını titreterek dans etti! Ertan Süzgün'e teklifi şoke etti


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Hande Sarıoğlu

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