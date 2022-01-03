Hande Sarıoğlu'ndan Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu bahis programının yeni bölümünde Victoria's Secret meleği oldu. Sırtına kanat takan Sarıoğlu, ateşli pozuyla dikkat çekti.

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı haberini ''Bir sıçradık, iki sıçradık derken ebelendik'' sözleriyle duyurmuştu.

Armağan Çağlayan'a konuşan Sarıoğlu, ''Spikerler hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu algıyı yıkmaya geldim'' demişti.

''Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' diyen Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz girdiğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı anları paylaştı.



