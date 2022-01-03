MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hande Sarıoğlu'ndan Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Hande Sarıoğlu'ndan Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

03.01.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da Ertan Süzgün ile sunduğu bahis programında Victoria's Secret konseptiyle seyirci karşısına çıktı. Sarıoğlu, kanatlı kalça pozuyla beğeni topladı.

Hande Sarıoğlu'ndan Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu, YouTube'da sunduğu bahis programının yeni bölümünde Victoria's Secret meleği oldu. Sırtına kanat takan Sarıoğlu, ateşli pozuyla dikkat çekti.

Hande Sarıoğlu'ndan Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Ünlü sunucu, geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı haberini ''Bir sıçradık, iki sıçradık derken ebelendik'' sözleriyle duyurmuştu.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Armağan Çağlayan'a konuşan Sarıoğlu, ''Spikerler hanım hanımcık olmalı' diye bir kural var. Ben bu algıyı yıkmaya geldim'' demişti.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

''Türkiye beni yaptığım oryantalle tanıdı'' diyen Sarıoğlu, ''2022'ye oryantalsiz girdiğimi düşünmeniz beni üzer'' diyerek, oryantal yaptığı anları paylaştı.

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''

Hande Sarıoğlu Victoria's Secret meleği oldu! ''Şov başlasın''


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...Eski eşi paylaştı! İlk yorum Pınar Altuğ'dan ...
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
20 yıldır konuşmuyorlardı! Alişan ve Özcan Deniz yeniden bir arada20 yıldır konuşmuyorlardı! Alişan ve Özcan Deniz yeniden bir arada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Son dakika: Milyonlarca memur bu zammı merak ediyor! Hemşire, bekçi, öğretmen ve polis maaşları ne kadar oldu?

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Göksu'nun canlı yayındaki sözlerine Murat Ongun'dan tepki

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Ameliyat sırasında kendi kanını verip, hastasını kurtardı

Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da...

Nusret Gökçe'nin kardeşine şantaj şoku! Önce para istedi, sonra da...

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Ünlü sunucudan kötü haber geldi!

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

"Görümcem parası için kaçırdı" demişti! 'Kayıp Albay' hakkındaki gerçek yürekleri yaktı

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Olay taciz yorumu! "Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra..."

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Gönül Dağı'nın Zeynep'i pozlarıyla Instagram'ı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.